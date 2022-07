Diese Analyse wurde am 21.07.2022 um 15:13 Uhr erstellt.

Die Aktie des Videostreaming-Anbieters Netflix (WKN: 552484) hatte im Rahmen des langfristigen Bullenmarktes im vergangenen November ein Rekordhoch bei 700,99 USD markiert. Der seither laufende mittelfristige Abwärtstrend ließ die Notierung bis auf 162,71 USD einbrechen. Dort leitete am 12. Mai eine bullishe Piercing-Line-Kerze eine mittelfristige Bodenbildungsphase ein. Mit dem gestrigen Ausbruch aus der nachfolgend etablierten Stauzone in Reaktion auf veröffentlichte Quartalszahlen wurde der Boden begleitet von hohem Handelsvolumen komplettiert. Mögliche nächste Kursziele lauten 231-237 USD und 252-256 USD. Darüber würde sich das technische Bild weiter aufhellen mit potenziellen Ausdehnungszielen bei 280-290 USD und 333 USD. Ein Tagesschluss unter 207 USD würde ein Warnsignal für einen weitergehenden Rücksetzer in Richtung 185-192 USD liefern. Erst darunter käme es zu einer Neutralisierung der konstruktiven technischen Ausgangslage im mittelfristigen Zeitfenster.