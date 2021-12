Die Twitter-Aktie (WKN: A1W6XZ) hatte ausgehend vom im März 2020 bei 20,00 USD markierten Korrekturtief eine dynamische Rally bis auf ein im Februar erzieltes Allzeithoch bei 80,75 USD gezeigt. Seither befindet sich der Anteilsschein des Kurznachrichtendienstes in einer ausgeprägten Korrekturphase. Im Rahmen einer zweiten Abwärtswelle war er zuletzt bis auf ein 10-Monats-Tief abgesackt. Nach einer mehrtägigen Stabilisierung auf der im Juni überwundenen Abwärtstrendlinie kam es im gestrigen Handel mit der Meldung eines Wechsels in der Person des Vorstandsvorsitzenden zu einem Kurssprung zur Eröffnung um rund 10 Prozent. Nach der Markierung eines 2-Wochen-Hochs bei 52,27 USD meldeten sich die Bären jedoch zurück und drückten die Notierung per Tagesschluss auf ein neues Verlaufstief bei 45,78 USD. Damit bleibt der Weg des geringsten Widerstands noch abwärtsgerichtet. Mit Blick auf die überverkauften markttechnischen Indikatoren stehen die Aussichten auf eine zeitnahe deutlichere Erholungsphase indes nicht schlecht. Aus dem übergeordneten Chartbild ergeben sich potenzielle Ausgangsregionen hierfür bei 44,40 USD und vor allem bei 41,70-43,21 USD. Gelänge spätestens im letztgenannten Bereich eine Bodenbildung, könnte das Kursgeschehen ausgehend vom Rekordhoch noch als klassische abc-Korrektur gewertet werden, mit der Chance einer anschließenden Fortsetzung des primären Haussetrends. Ein nachhaltiger Rutsch darunter würde hingegen einen Warnhinweis in Richtung einer bearishen Trendwende und einer Dynamisierung des Abwärtstrends liefern. Mögliche nächste Unterstützungen und Ziele lauten in diesem Fall 38,93/39,86 USD und 34,14/34,34 USD. Als kritische Widerstandsregion darf nun der Bereich 49,12-52,27 USD gelten. Deren Überwindung per Tagesschluss würde zunächst eine kräftigere Erholung in Richtung 54,33 USD, 55,33 USD oder 57,02-59,70 USD ermöglichen.