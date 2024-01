Die Aktie des Finanzkonzerns MSCI (WKN: A0M63R) hatte nach dem Markieren eines Rekordhochs bei 679,85 USD im November 2021 einen Abschwung bis auf im Mai 2022 verzeichnete 376,41 USD durchlaufen. Der anschließende Aufschwung ging ab dem Februar 2022 in eine breite Seitwärtsbewegung unterhalb des Rallyhochs bei 572,50 USD und oberhalb eines Korrekturtiefs bei 451,55 USD über. Diese übergeordnete Trading-Range konnte der Anteilsschein schließlich im gestrigen Handel nach der Veröffentlichung besser als erwarteter Quartalszahlen begleitet von hohem Volumen nach oben verlassen. Nach einer bullishen Kurslücke schraubte sich der Kurs bis auf ein 3-Jahres-Hoch bei 617,39 USD. Das damit verbundene Ausbruchssignal lässt im mittelfristigen Zeitfenster weitere Kursavancen in Richtung 647,25/649,85 USD und 679,85 USD als plausibel erscheinen. Zwischengeschaltet würde an der erreichten Ziel- und Widerstandszone 614,91-623,16 USD eine Verschnaufpause oder ein deutlicherer Pullback in Richtung 571,19-573,32 USD nicht überraschen. Zu einer nennenswerten Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes käme es erst mit einem Rutsch unter die Supportzone bei aktuell 535,64-552,78 USD.