Der Nasdaq 100 orientiert sich seit der Markierung eines Rekordhochs bei 16.969 Punkten am 28. Dezember südwärts und verzeichnete mit fünf Verlusttagen in Folge die längste Verlustserie seit Ende 2022. Im gestrigen Handel versuchte er sich an der punktgenau erreichten Unterstützung des 23,6%-Fibonacci-Retracements bei 16.282 Punkten an einer Erholung. Ausgehend vom Tageshoch bei 16.419 Punkten meldeten sich jedoch die Bären zurück und drückten die Notierung per Tagesschluss erneut auf das Retracement.