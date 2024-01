Nächste Unterstützungen:

4.708

4.694/4.698

4.643-4.655

Nächste Widerstände:

4.754

4.777

4.793-4.800

Das kurzfristige technische Bias gestaltet sich im Rahmen des intakten übergeordneten Aufwärtstrends neutral. Mit Blick auf die Situation in den Indikatoren aus den Bereichen Momentum, Marktbreite und Sentiment muss weiterhin eine ausgedehnte Verschnaufpause oder ein deutlicherer Rücksetzer eingeplant werden. Der trendfolgende MACD generierte bereits auf Tagesbasis ein bearishes Crossing. Der McClellan-Oszillator (für den NYSE Composite Index) rutschte in den negativen Bereich. Nächste Unterstützungen liegen bei 4.708 Punkten und 4.694/4.698 Punkten. Darunter entstünde eine erste preisliche Bestätigung für den Übergang in den Korrekturmodus mit einem nächsten Abwärtsziel bei 4.643-4.655 Punkten. Mit Blick auf die Oberseite befinden sich nächste Hürden bei 4.754 Punkten, 4.777 Punkten und 4.793-4.800 Punkten. Darüber stünde ein Angriff auf das Allzeithoch bei 4.819 Punkten auf der Agenda.