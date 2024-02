Diese Analyse wurde am 12.02.2024 um 13:37 Uhr erstellt.

Die AbbVie-Aktie (WKN: A1J84E) hatte nach dem Markieren eines Rekordhochs bei 175,91 USD im April 2022 eine Stauzone oberhalb eines im Juni 2023 bei 130,96 USD verzeichneten Korrekturtiefs etabliert. Der dynamische Kursschub der vergangenen Monate beförderte das Papier schließlich bis zum Donnerstag der vergangenen Woche wieder exakt an die historische Bestmarke. Dort setzten moderate Gewinnmitnahmen ein. Zur Generierung eines bullishen Anschlusssignals in allen relevanten Zeitebenen bedarf es eines signifikanten Tagesschlusskurses oberhalb von 175,91 USD. Im Erfolgsfall könnten die nächsten Ausdehnungsziele bei 183,69 USD, 188,14 USD und 193,08 USD angesteuert werden. Saisonal verfügt der Anteilsschein über Rückenwind. Laut Seasonax konnte er in den vergangenen zehn Jahren neun Mal im Zeitraum zwischen dem 12. Februar und 15 März Kursgewinne verbuchen. Die Durchschnittsrendite des Musters betrug 1,27 Prozent (Median: +3,22%). Im Fall eines Rücksetzers befindet sich die nächste bedeutsame Auffangregion bei 166,76-167,95 USD. Zu einer deutlichen Eintrübung des kurz- bis mittelfristigen Chartbildes käme es erst unterhalb der Supportzone bei 158,89-162,67 USD.