Die Amazon-Aktie (WKN: 906866) hatte oberhalb des im Januar 2023 verzeichneten Baisse-Tiefs bei 81,43 USD eine bullishe Trendwende vollzogen. Der dort gestartete fünfwellige Aufwärtsimpuls gewann ab dem Korrekturtief im Oktober an Dynamik. Am Freitag regierte das Papier mit einem Kurssprung auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen. Begleitet von hohem Handelsvolumen formte es eine Aufwärtslücke und haussierte bis auf ein 26-Monats-Hoch bei 172,50 USD. Mit Blick auf die erreichte Ziel- und Widerstandszone, die sich bis 174,17 USD erstreckt, würde eine zeitnah einsetzende Konsolidierung nicht überraschen. Hierfür spricht auch die kurzfristig überkaufte Situation in den markttechnischen Indikatoren. Ein Tagesschluss oberhalb von 174,17 USD könnte die Rally derweil unmittelbar ausdehnen in Richtung zunächst 177,50 USD. In der mittleren Frist erscheint ein Vorstoß in Richtung des Allzeithochs aus dem Juli 2021 bei 188,65 USD plausibel. Als potenzielle Auffangregionen für den Fall eines Rücksetzers lassen sich die Bereiche 167,33 USD und 159,76-161,73 USD ausmachen. Ein Tagesschluss unterhalb der letztgenannten Zone würde das bullishe Bias im kurzfristigen Zeitfenster neutralisieren. Unmittelbar bearish würde es schließlich unterhalb des Supports bei 154,78-155,70 USD.