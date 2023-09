Diese Analyse wurde am 29.09.2023 um 14:38 Uhr erstellt.

Die Aktie des Krankenversicherers Unitedhealth Group (WKN: 869561) hatte im Oktober 2022 ein Rekordhoch bei 558,10 USD markiert und dort eine ausgeprägte Korrekturphase gestartet. Der Abschwung führte die Notierung bis auf im Juni gesehene 445,68 USD zurück. Darüber gelang die Ausbildung eines mehrwöchigen Doppelbodens. Derzeit ringt der Anteilsschein mit der nachhaltigen Überwindung der korrektiven Abwärtstrendlinie vom Rekordhoch sowie dem 61,8%-Fibonacci-Retracement. Zuletzt zeigte er relative Stärke und positive Signale vonseiten der Volumenanalyse. Saisonal verfügt der Wert über starken Rückenwind. Laut Daten des Anbieters Seasonax konnte die Aktie in den vergangenen zehn Jahren jedes Mal zwischen dem 29. September und 9. November Zugewinne verbuchen. Der durchschnittliche Gewinn belief sich auf 8,41 Prozent (Median: +8,02%). Die steigende 50-Tage-Linie lieferte zuletzt ein bullishes Kreuzen mit der 200-Tage-Linie („Golden Cross“). Preislich würde der nachhaltige Ausbruch über das aktuelle Widerstandscluster bei 515,16/515,86 USD per Tagesschluss ein bullishes Signal generieren. Potenzielle nächste Ziele lauten im Erfolgsfall 530,45/531,57 USD, 538,15/542,30 USD und 553,29/558,10 USD. Nächste Unterstützungen befinden sich derzeit bei 501,05 USD, 496,55 USD und 488,39-490,81 USD. Zu einer Eintrübung der technischen Ausgangslage käme es erst mit einer nachhaltigen Verletzung der letztgenannten Zone per Tagesschluss.