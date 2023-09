Die Coca-Cola-Aktie (WKN: 850663) hatte im April 2022 ein Rekordhoch bei 67,20 USD markiert und befindet sich seither in einer ausgeprägten Korrektur bezogen auf den ganz langfristigen Aufwärtstrend. Mit Blick auf das mittelfristige Chartbild orientiert sich die Aktie vom im April bei 64,00 USD gesehenen Rallyhoch südwärts. Im Rahmen einer zweiten Abwärtswelle erreichte sie zuletzt ein wichtiges Unterstützungsbündel, das aus vergangenen Tiefpunkten, der fallenden Unterstützungslinie entlang der letzten beiden Mittelfrist-Tiefs sowie dem 61,8%-Fibonacci-Retracement der Erholungsrally vom im Oktober verbuchten Tief resultiert. Bei überverkauften markttechnischen Indikatoren komplettierte der Wert im gestrigen Handel eine Morning-Star-Umkehrformation im Kerzenchart. Damit ergibt sich zunächst die Chance auf eine Stabilisierung oder technische Erholung im übergeordneten Abwärtstrend. Hierzu darf es nun jedoch nicht mehr zu einem Tagesschluss unterhalb des Verlaufstiefs bei 58,01 USD kommen. Potenzielle Erholungsziele und nächste Widerstände befinden sich bei 59,25/59,46 USD und 59,80-60,02 USD. Die kurz- bis mittelfristig kritische Widerstandszone liegt bei aktuell 60,64-61,48 USD. Ein nachhaltiger Anstieg darüber per Tagesschluss würde einen ersten Hinweis für ein mögliches Ende des mittelfristigen Abwärtstrends liefern. Mit einer Verletzung des aktuellen Supports bei 58,01 USD per Tagesschluss entstünde hingegen ein bearishes Anschlusssignal mit möglichen nächsten Zielen bei 57,50/57,64 USD und 57,12/57,15 USD. Darunter wäre eine Dynamisierung des Abschwungs zu favorisieren mit Abwärtsrisiken in Richtung 56,78 USD, 56,11 USD und 53,61-54,96 USD.