Nächste Unterstützungen:

34.606

34.427/34.442

34.183-34.275

Nächste Widerstände:

34.746-34.800

34.871

34.972-35.070

Die Wahrscheinlichkeit für einen neuerlichen Rücksetzer in Richtung der am 25. August getesteten wichtigen Unterstützungszone bei aktuell 34.029-34.183 Punkten ist hierdurch deutlich gestiegen. Nächste Unterstützungen liegen heute bei 34.606 Punkten und 34.427/34.442 Punkten. Darunter würde das bearishe Bias bestätigt mit nächsten potenziellen Zielen bei 34.183-34.275 Punkten und 34.029 Punkten. Nächste Widerstände lauten 34.746-34.800 Punkte und 34.871 Punkte. Darüber wäre ein erneuter Vorstoß in Richtung 34.972-35.070 Punkte zu favorisieren.