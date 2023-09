Der S&P 500 konnte nach dem Ausbruch über die korrektive Abwärtstrendlinie und die 50-Tage-Linie am 29. August in den vergangenen Handelstagen jeweils neue Verlaufshochs erzielen und markierte am Freitag ein 4-Wochen-Hoch bei 4.541 Punkten. Darunter ging er in den Konsolidierungsmodus über und formte auf Tagesbasis einen Outside Day.