Die Aktie von Walgreens Boots Alliance (WKN: A12HJF) bewegt sich in einem intakten langfristigen Abwärtstrend und weist deutliche relative Schwäche zum Gesamtmarkt auf. Seit Jahresbeginn hat das Papier bereits rund 43 Prozent an Wert verloren. Zuletzt verzeichnete es am 27. September ein Multi-Dekaden-Tief bei 20,58 USD und initiierte hiervon ausgehend eine dreiwellige Erholung bis auf 24,63 USD. Mit dem gestrigen Kursrutsch trübt sich das kurzfristige Chartbild wieder ein. Der Wert verletzte seine 20-Tage-Linie, die Erholungstrendlinie und das Reaktionstief vom 6. Oktober signifikant. Potenzielle nächste Ziele und Unterstützungen liegen bei 20,90 USD und 20,58 USD. Ein Tagesschluss unterhalb der letztgenannten Marke würde ein bearishes Anschlusssignal im übergeordneten Zeitfenster liefern mit möglichen nächsten Auffangbereichen bei 19,03-19,48 USD, 18,59 USD und 18,08 USD. Ganz kurzfristig erscheint eine Erholung in Richtung 22,00-22,51 USD vorstellbar. Solange diese Widerstandszone nicht per Tagesschluss überwunden wird, bleiben die Bären im Vorteil. Darüber würden die fallende 50-Tage-Linie bei derzeit 23,80 USD sowie das Rallyhoch bei 24,63 USD wieder in den Fokus rücken. Mit einem nachhaltigen Tagesschluss oberhalb der letztgenannten Barriere würde schließlich ein mittelfristiger Boden signalisiert, was Kursavancen in Richtung 27,00-28,14 USD ermöglichen würde.