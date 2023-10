Die Nike-Aktie (WKN: 866993) hatte im Oktober 2022 ein 2-Jahres-Tief bei 82,22 USD verbucht. Nach einer schwungvollen Rally bis auf ein im Februar gesehenes 10-Monats-Hoch bei 131,31 USD orientierte sie sich wieder mittelfristig südwärts. Im Rahmen des weiterhin intakten Abwärtstrends näherte sie sich zuletzt wieder dem Oktober-Tief an und notierte am Donnerstag ein Verlaufstief bei 88,66 USD. Am Freitag reagierte das Papier auf besser als erwartete Geschäftszahlen mit einem von hohem Volumen begleiteten Kurssprung über die 20-Tage-Linie bis auf ein 3-Wochen-Hoch bei 99,47 USD. Nach Gewinnmitnahmen schloss der Wert bei 95,62 USD und damit knapp oberhalb der rückeroberten 20-Tage-Linie. Zu einer nennenswerten Aufhellung auch der mittelfristigen Ausgangslage bedarf es der nachhaltigen Überwindung der Widerstandsregion 101,64-104,94 USD. Im Erfolgsfall würden fortgesetzte Kursavancen in Richtung 111,95-117,26 USD möglich. Ein ernsthafter zeitnaher Test der genannten Zone 101,64-104,94 USD erscheint plausibel, solange sich die Aktie per Tagesschluss oberhalb der aktuellen Supportzone bei 94,62-95,16 USD halten kann. Darunter wäre hingegen zunächst ein neuerlicher Test der nun mittelfristig kritischen Supportzone bei 88,66-89,78 USD einzuplanen. Das saisonale Muster favorisiert derzeit ein bullishes Szenario. Laut Daten von Seasonax konnte der Anteilsschein in den vergangenen zehn Jahren im Zeitraum vom 2. Oktober bis zum 8. Dezember acht Mal Zugewinne verbuchen. Die Durchschnittsrendite des Musters lag bei 8,76 Prozent (Median: +9,75%).