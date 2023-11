Nächste Unterstützungen:

35.406

35.281-35.341

35.195/35.227

Nächste Widerstände:

35.579

35.679

35.824

Auf Basis des Tagescharts entstand eine bearishe Doji-Kerze an der erreichten Widerstandszone, die sich unter anderem aus dem im August markierten Jahreshoch und der Verlängerung der im September gebrochenen Aufwärtstrendlinie vom im März verbuchten Jahrestief ergibt. Unter Chance-Risiko-Aspekten erscheint die Neupositionierung auf der Long-Seite aktuell mit Blick auf die Hürde, die überhitzte Situation in den markttechnischen Indikatoren und die bis Mitte Dezember dauernde saisonale Schwächephase wenig attraktiv. Die Stops bestehender Long-Positionen sollten zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Nächste Unterstützungen liegen heute bei 35.406 Punkten und 35.281-35.341 Punkten. Ein Rutsch unter die letztgenannte Zone würde einen ersten preislichen Hinweis auf den Start einer mehrtägigen Konsolidierung oder Korrektur liefern. Potenzielle nächste Auffangbereiche lauten in diesem Fall 35.195/35.227 Punkte, 35.118 Punkte, 35.038 Punkte und 34.765-34.883 Punkte. Nächste Barrieren befinden sich heute bei 35.579 Punkten und 35.679 Punkten (August-Hoch). Ein Tagesschluss darüber könnte den dominanten Aufwärtstrend unmittelbar ausdehnen in Richtung zunächst 35.824 Punkte und 35.933-36.044 Punkte.