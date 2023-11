Die Aktie von Charles Schwab Corp. (WKN: 874171) bewegt sich ausgehend vom im Februar 2022 bei 96,24 USD markierten Rekordhoch in einem Abwärtstrend. Im Rahmen der zweiten Abwärtswelle erreichte sie am 13. März eine wichtige Ziel- und Unterstützungsregion und formte begleitet von hohem Handelsvolumen eine bullishe Doji-Kerze. Das Kursgeschehen oberhalb des Doji-Tiefs bei 45,00 USD kann als Versuch einer übergeordneten Bodenbildung gewertet werden. Bestätigt würde eine solche erst mit einem nachhaltigen Anstieg über das im Juli gesehene Erholungshoch bei 68,80 USD. Mit dem gestern erfolgten und von hohem Volumen begleiteten Ausbruch aus einer mehrtägigen Konsolidierungüber die Eindämmungslinie vom Januar-Hoch und die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 100 und 200 Tage steigen die Chancen auf ein mittelfristiges Wiedersehen des Juli-Hochs deutlich an. Zwischengeschaltete potenzielle Hürden und Ziele lassen sich bei 61,10/61,54 USD und 63,77-64,49 USD ausmachen. Mit Blick auf die Unterseite verfügt die Notierung über nächste Supportbereiche bei 57,54/57,66 USD und 55,59-56,97 USD. Ein Tagesschluss unterhalb der letztgenannten Zone würde die bullishe Aussage des gestrigen Ausbruches zerstören. In diesem Fall entstünden Abwärtsrisiken in Richtung 53,41-53,96 USD und eventuell 48,66-49,74 USD.