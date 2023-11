Die Aktie der Kraft Heinz Company (WKN: A14TU4) hatte seit 2021 eine breite Trading-Range zwischen rund 33 USD und 45 USD etabliert. Diese langfristige Stauzone wurde im Oktober im Rahmen einer Bärenfalle nach unten verlassen. Ausgehend vom Tief bei 30,68 USD meldeten sich die Bullen zurück und beförderten die Notierung wieder schwungvoll und nachhaltig in die Stauzone. Mit dem am Freitag gesehenen Kursanstieg hellte sich die technische Ausgangslage im mittelfristigen Zeitfenster weiter auf. Das Papier brach den mehrmonatigen Abwärtstrend vom Mai-Hoch und überwand das 38,2%-Fibonacci-Retracement. Als potenzielle nächste Ziel- und Widerstandszone fungiert nun der Bereich 36,00-36,15 USD, wo sich unter anderem das 50%-Retracement sowie derzeit die fallende 200-Tage-Linie befinden. Ein nachhaltiger Anstieg darüber könnte die Rally ausdehnen in Richtung zunächst 36,67 USD und 37,35/37,46 USD. Die nächste belastbare Unterstützung für den Fall eines Rücksetzers lässt sich bei 33,77-34,11 USD ausmachen. Solange sich der Anteilsschein darüber per Tagesschluss behaupten kann, bleibt die laufende Rally mit Zielrichtung 200-Tage-Linie ungefährdet. Bearishe Signale entstünden unterhalb von 33,33 USD und 32,33-32,92 USD.