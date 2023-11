Nächste Unterstützungen:

34.962-35.070

34.767-34.818

34.530

Nächste Widerstände:

35.227

35.355

35.579

Der dynamische Aufwärtstrend vom Ende Oktober verzeichneten Tief (32.327) wurde damit bestätigt. Die Situation in den kurzfristigen markttechnischen Indikatoren ist jedoch bereits wieder überkauft. Unter Chance-Risiko-Aspekten erscheinen neue Long-Positionen auch unter Berücksichtigung der positiven Saisonalität lediglich in Rücksetzer hinein interessant. Die Stops bestehender Long-Positionen sollten zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Ein Break über 35.227 Punkte würde potenzielle nächste Ziele bei 35.355 Punkten und 35.579 Punkten in den Blick rücken. Ein Rutsch unter den aktuellen Support bei 34.962-35.070 Punkten per Stundenschluss wäre als erstes preisliches Indiz für den Start einer Konsolidierung zu sehen. Darunter befinden sich mögliche nächste Auffangbereiche bei 34.767-34.818 Punkten und 34.520 Punkten.