Die Aktie von Uber Technologies Inc. (WKN: A2PHHG) war vom im Februar 2021 bei 64,05 USD markierten Rekordhoch bis auf ein im Juni 2022 bei 19,90 USD gesehenes 2-Jahres-Tief eingebrochen. Hiervon ausgehend befindet sich der Anteilsschein in einem intakten Aufwärtstrend. Zuletzt hatte er unterhalb des Verlaufshochs bei 49,49 USD und oberhalb der steigenden 200-Tage-Linie eine mehrmonatige Korrekturphase durchlaufen. Im gestrigen Handel brach er schließlich nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen und begleitet von sehr hohem Volumen nach oben bis auf ein 16-Monats-Hoch bei 50,04 USD aus und bestätigte damit den übergeordneten Haussetrend. Im charttechnischen Fokus stehen nun potenzielle nächste Ziele und Barrieren bei 51,11-52,36 USD, 53,08 USD und 54,60-55,30 USD. Nächster Support für den Fall eines Rücksetzers befindet sich bei 48,30/48,78 USD. Ein Tagesschluss darunter würde ein kurzfristig relevantes Warnsignal an die Bullen senden und könnte den Weg ebnen für einen Pullback in Richtung 46,63 USD und 45,16-45,48 USD. Kritisch in diesem Zeitfenster ist die Unterstützung bei 44,00/44,37 USD. Darunter würde das technische Bias von bullish auf neutral drehen. Unmittelbar bearish würde es erst unterhalb der Supportzone bei aktuell 39,80/40,09 USD.