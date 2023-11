Die Aktie des Softwarekonzerns Microsoft (WKN: 870747) hatte im November 2022 ein Tief bei 213,43 USD ausgebildet und konnte hiervon ausgehend bis auf ein im Juli dieses Jahres verbuchtes Rekordhoch bei 366,78 USD vorstoßen. Der damit verbundene Ausbruch über die alte Bestmarke vom November 2021 (349,67 USD) erwies sich jedoch als kurzlebig. Im Rahmen der anschließenden Korrekturphase rutschte die Notierung in zwei Abwärtswellen an das 38,2%-Fibonacci-Retracement der im Januar gestarteten übergeordneten Aufwärtswelle. Ausgehend vom am 28. September bei 309,45 USD markierten Korrekturtief orientiert sich der Anteilsschein wieder nordwärts und konnte dabei den korrektiven Abwärtstrend brechen und zuletzt das 61,8%-Fibonacci-Retracement des Abschwungs vom Rekordhoch aus dem Weg räumen. Mit Blick auf das nahezu erreichte 78,6%-Fibonacci-Retracement bei 354,51 USD würde eine Konsolidierung nicht überraschen. Darüber wäre der Weg weitgehend frei für einen neuerlichen Test der historischen Bestmarke. Gelänge ein nachhaltiger Ausbruch über 366,78 USD per Wochenschluss würde der übergeordnete Bullenmarkt bestätigt mit möglichen nächsten Ausdehnungszielen bei 382,37/388,68 USD und 402,21 USD. Unterstützt ist die Preiskurve derzeit als Nächstes bei 346,20 USD, 340,67/341,34 USD und 331,50-334,69 USD. Das kurzfristige technische Bias bleibt bullish, solange die letztgenannte Zone nicht per Tageschluss verletzt wird. Unmittelbar bearish würde es erst unterhalb des Reaktionstiefs bei 324,39 USD mit einem möglichen Zielbereich bei 309,45-310,46 USD.