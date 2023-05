Die C-Aktie der Google-Mutter Alphabet (WKN: A14Y6H) hatte unterhalb des im Februar 2022 markierten Rekordhochs bei 152,10 USD eine mehrmonatige Topbildung vollzogen und im April 2022 bestätigt. Nach dem Erreichen eines 2-Jahres-Tiefs bei 83,49 USD im November konnte sich der Wert stabilisieren und nachfolgend einen Erholungstrend starten, der sich zunächst schwunglos gestaltete. Mit dem dynamischen Kursschub der vergangenen Tage hellt sich das technische Bild nun jedoch deutlicher auf. Nach mehrwöchiger Seitwärtskonsolidierung unterhalb der Hürde des 38,2%-Fibonacci-Retracements gelang am Mittwoch der von hohem Volumen begleitete Ausbruch auf der Oberseite. Zuvor war es zu einem bullishen Kreuzen der 50-Tage-Linie mit der 200-Tage-Linie (Golden Cross) gekommen. Im gestrigen Handel erreichte die Notierung bereits ein 9-Monats-Hoch bei 118,44 USD und damit das knapp darunter befindliche 50%-Retracement. Eine kurzfristige Konsolidierung wäre an dieser Stelle mit Blick auf die überkaufte Situation plausibel. Nächste Unterstützungen und potenzielle Auffangbereiche für den Fall eines Rücksetzers befinden sich bei 112,11-114,39 USD und 108,37-109,67 USD. Zu einer Eintrübung des mittelfristigen Chartbildes käme es erst mit einer nachhaltigen Verletzung der massiven Supportzone 100,28-104,70 USD. Als mögliches nächstes Kurzfrist-Ziel auf der Oberseite fungiert aktuell der Bereich 121,69/123,26 USD. Eine unmittelbare Ausdehnung in Richtung 124,64-126,58 USD wäre vorstellbar. Darüber wäre der Weg weitgehend frei in Richtung 131,92-137,42 USD.