Die Aktie des Chipkonzerns AMD (WKN: 863186) war im Rahmen des langfristigen Bullenmarktes bis zum November 2021 auf ein neues Rekordhoch bei 164,46 USD angestiegen. Seither bewegt sie sich in einem übergeordneten Abwärtstrend. Der letzte Abwärtsimpuls schickte die Notierung bis auf ein am 13. Oktober 2022 verzeichnetes 2-Jahres-Tief bei 54,57 USD. Der anschließende mittelfristige Erholungstrend ist intakt. Zuletzt ging der Wert jedoch unterhalb des im März erreichten 7-Monats-Hochs bei 102,43 USD in den Korrekturmodus über. Mit dem gestern gesehenen Kursrutsch in Reaktion auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen dehnt sich der Abschwung auf ein Tief bei 81,02 USD aus. Der Anteilsschein erreichte damit das Supportcluster bestehend aus dem 50%-Retracement der Aufwärtswelle vom Januar-Tief und der steigenden 100-Tage-Linie bei 80,96/81,24 USD. Es bleibt abzuwarten, ob es bereits hier zu einer Stabilisierung kommt. Darunter würde die bedeutendere breite Unterstützungszone bei 72,20-78,93 USD als mögliche Auffangregion ins Spiel kommen. Erst unterhalb dieser Zone käme es zu einer nennenswerten Eintrübung auch des mittelfristigen Chartbildes und es müsste zunächst mit einem Test der Erholungstrendlinie bei aktuell 67,70 USD gerechnet werden. Mit Blick auf die Oberseite würde eine Erholungsbewegung bei 83,76 USD und 88,12-91,04 USD auf nächsten potenziellen Widerstand treffen. Die letztgenannte Barriere ist kurzfristig kritisch. Ein Tagesschluss darüber würde einen ersten prozyklischen Hinweis auf ein Ende der Abwärtskorrektur und eine Fortsetzung des mittelfristigen Aufwärtstrends liefern. Mögliche nächste Ziele lauten im Erfolgsfall 96,07 USD, 99,53 USD und 102,43-104,59 USD. Darüber würde schließlich ein langfristiger Boden (inverse Kopf-Schulter-Formation) komplettiert.