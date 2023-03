Die Aktie des Videostreaming-Anbieters Netflix (WKN: 552484) hatte im Rahmen des langfristigen Bullenmarktes im November 2021 ein Rekordhoch bei 700,99 USD markiert. Der anschließende Abverkauf schickte sie bis zum Mai 2022 auf ein 5-Jahres-Tief bei 162,71 USD zurück. Darüber konnte der Wert einen mittelfristigen Boden ausbilden und am 20. Juli komplettieren. Seither befinden sich die Bullen wieder am Ruder. Zuletzt ging der Anteilsschein nach dem Erreichen eines 9-Monats-Hochs bei 379,43 USD in den Korrekturmodus über. Diesem schwungvollen Abverkauf folgt aktuell eine bislang dreiwellige Erholung. Potenzielle nächste Ziele und Hürden befinden sich bei 324,81 USD und 331,28-333,00 USD. Es bedarf eines nachhaltigen Anstiegs über das letztgenannte Widerstandscluster (SMA 50/50%-Retracement/Kurslücke vom 23. Februar) per Tagesschluss, um ein erstes Indiz für eine mögliche Beendigung der übergeordneten Korrekturphase zu erhalten. Deutlicher entspannen würde sich die Situation zugunsten der Bullen mit einem Ausbruch über die weitere Barriere bei 343,48-344,25 USD. Ein Rutsch unter das Reaktionstief bei 293,90 USD wäre hingegen bearish zu werten. Eine Ausdehnung des Abschwungs in Richtung 285,33 USD und eventuell 267/273 USD wäre in diesem Fall zu erwarten.