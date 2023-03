Die Aktie der Investmentbank Goldman Sachs (WKN: 920332) hatte November 2021 ein Rekordhoch bei 426,16 USD markiert und darunter eine mehrmonatige Top-Bildung vollzogen. Einem Abverkauf bis auf im Juli 2022 gesehene 277,84 USD folgte eine dreiwellige Erholung bis auf im November verzeichnete 389,58 USD, womit die Kurslücke vom 14. Januar 2022 geschlossen wurde. Seither orientiert sich der Wert wieder südwärts in einem bislang dreiwelligen Abschwung. Dabei kam es zuletzt zu einem Fehlausbruch unter die Erholungstrendlinie vom Juli-Tief am 17. März. Im Rahmen einer Bullish-Harami-Kerze am folgenden Tag konnte die Trendlinie zurückerobert werden. Die bullishe Implikation des Kerzenmusters wurde mit den gestrigen Anschlusskäufen bestätigt. Im Fokus steht nun die erreichte Hürde des 23,6%-Fibonacci-Retracements der letzten Abwärtswelle bei 320,24 USD. Ein Tagesschluss darüber würde für eine Ausdehnung der Erholungsrally in Richtung 326,38 USD, 328,00-331,60 USD und eventuell 336,16-341,05 USD sprechen. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die letztgenannte Zone per Tagesschluss käme es zu einer nennenswerten Aufhellung auch des mittelfristigen Chartbildes. Ein erstes Indiz für eine zeitnahe Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrends entstünde oberhalb von 349,96-358,86 USD. Nächste Unterstützungen lauten 315,35 USD und 312,20 USD. Zu einem bearishen Anschlusssignal käme es im Fall der Verletzung der kritischen Supportzone 301,87/304,78 USD, dann mit potenziellen nächsten Zielen bei 293,25 USD, 287,75 USD und 270,62-277,84 USD.