Die Coca-Cola-Aktie (WKN: 850663) hatte im April 2022 ein Rekordhoch bei 67,20 USD markiert und befindet sich seither in einem ausgeprägten Korrekturtrend. Im Rahmen einer zweiten Abwärtswelle rutschte er bis auf ein am 10. Oktober verzeichnetes Jahrestief bei 54,02 USD. Nach einer dynamischen Erholung bis auf 64,70 USD und einem Rücksetzer bis auf 58,37 USD konnte der Wert im gestrigen Handel eine mehrwöchige bullishe Keilformation nach oben auflösen. Im Fokus als mögliche nächste Kursziele und Hürden befinden sich die Bereiche 60,79 USD-61,25 USD und 61,54-61,85 USD. Deutlicher aufhellen würde sich die technische Ausgangslage mit einem weitergehenden Break über 62,28/62,38 USD per Tagesschluss. Im Erfolgsfall würde der übergeordnet kritische Widerstandsbereich 64,23-64,70 USD in den Blick rücken. Nächste Unterstützungen liegen bei 59,78 USD und 59,21 USD. Darunter würde das kurzfristige technische Bias auf bearish drehen und es wäre ein neuerlicher Test der mittelfristig kritischen Supportzone bei 58,10-58,37 USD zu erwarten. Deren nachhaltige Verletzung würde schließlich Abwärtsrisiken in Richtung 53,16-54,02 USD mit sich bringen.