Die Aktie von Abbott Laboratories (WKN: 850103) hatte im Dezember 2021 ein Allzeithoch bei 142,60 USD markiert und startete anschließend einen Bärenmarkt. Mit Blick auf das mittelfristige Chartbild versucht sie sich oberhalb des im Oktober verzeichneten 2-Jahres-Tiefs bei 93,25 USD an einer Bodenbildung. Um diese abzuschließen bedarf es der nachhaltigen Überwindung der kritischen Widerstandszone bei 112,95/115,95 USD. Zuletzt zeigte der Wert einen Rücksetzer ausgehend von dieser zentralen Barriere und lotet aktuell den Kreuz-Support des bullishen Hammers vom 31. Mai und des 76,4%-Fibonacci-Retracements der letzten Aufwärtswelle aus. Kann sich die Aktie per Tagesschluss oberhalb dieser Unterstützung bei 100,30/100,38 USD behaupten, bestehen gute Aussichten auf einen zeitnahen Angriff auf die kurzfristig kritische Hürde bei 104,20-105,18 USD. Deren Überwindung würde zunächst für weitere Kursavancen in Richtung 106,43/106,67 USD und 108,07 USD sprechen, bevor die oben genannte kritische übergeordnete Barriere erneut auf die charttechnische Agenda rücken würde. Positive Indizien liefern das bullishe Kreuzen der 50-Tage-Linie mit der 200-Tage-Linie („Golden Cross“) sowie die Saisonalität. Laut Daten von Seasonax konnte der Anteilsschein in den vergangenen zehn Jahren jedes Mal zwischen dem 12. Juni und dem 28. Juli Zugewinne verbuchen. Im Durchschnitt betrugen diese 7,70 Prozent (Median: +7,09%). Eine nachhaltige Verletzung der Marken 100,30 USD und anschließend 99,48 USD (Tagesschlusskursbasis), würde aus preislicher Sicht unmittelbare Abwärtsrisiken in Richtung aktuell 98,13 USD (mehrmonatige Aufwärtstrendlinie vom Oktober-Tief) und eventuell 96,39 USD mit sich bringen. Darunter wäre schließlich ein Wiedersehen mit dem Oktober-Tief einzuplanen.