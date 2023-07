Der Nasdaq 100 konnte sich in den vergangenen Handelstagen wiederholt vom Supportbereich 15.364-15.416 Punkte nach oben absetzen, scheiterte jedoch am Widerstand der Kurslücke vom 20. Juli bei 15.782 Punkten. Am Freitag formte er einen Inside Day (Handelsspanne komplett in der Range des Vortages) und schloss bei 15.751 Punkten.