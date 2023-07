Die Roku-Aktie (WKN: A2DW4X) hatte im Jahr 2021 unterhalb eines Rekordhochs bei 490,76 USD ein großes Doppeltop geformt und den Weg gen Süden eingeschlagen. Im Dezember 2022 verbuchte sie ein 3-Jahres-Tief bei 38,26 USD. Darüber proben die Bullen derzeit eine Bodenbildung in Gestalt eines steigenden Dreiecks. Zuletzt zeigte das Papier eine Konsolidierung oberhalb der überwundenen gleitenden Durchschnitte der vergangenen 200, 100 und 50 Tage. Der gestrige dynamische Kursschub beförderte es begleitet von hohem Handelsvolumen an die kritische Widerstandszone bei 75,45-76,62 USD. Ein nachhaltiger Anstieg darüber per Tagesschluss würde die bullishe Trendwende bestätigen. Nächste potenzielle Kursziele lauten im Erfolgsfall 84,38-91,27 USD, 99,11/100,33 USD und 105,85-114,98 USD. Mögliche Kursrücksetzer sollten nun idealerweise spätestens im Bereich 66,81-68,30 USD auf Unterstützung treffen, um das bullishe Szenario nicht zu gefährden. Negiert würde es erst im Fall einer Verletzung der massiven Supportzone bei aktuell 56,76-62,06 USD.