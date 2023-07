Die Aktie der Kaffeehauskette Starbucks (WKN: 884437) war ausgehend vom Corona-Crash-Tief im März 2020 bei 50,02 USD dynamisch bis auf ein im Juli 2021 gesehenes Rekordhoch bei 126,32 USD angestiegen. Der dort gestartete primäre Abwärtstrend schickte den Anteilsschein zurück bis auf im Mai 2022 erreichte 68,39 USD. Seither dominierten wieder die Bullen das Kursgeschehen. Bis auf 115,48 USD konnte das Papier ansteigen, bevor im Mai dieses Jahres eine Korrekturphase startete. Ein Rutsch unter das als Unterstützung fungierende 38,2%-Fibonacci-Retracement am 6. Juli entpuppte sich mit dem gestrigen dynamischen Kursanstieg als Bärenfalle. Auf Basis der Tageskerzen entstand ein bullishes Morning-Doji-Star Muster. Im Fokus stehen nun nächste Barrieren bei 99,57-100,25 USD und 101,87-103,80 USD. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die letztgenannte Zone entstünde von der preislichen Seite ein prozyklisches Indiz für ein mögliches Ende der mehrwöchigen Korrekturphase mit nächsten Zielen bei 107,87/108,12 USD, 109,72-112,85 USD und 115,48 USD. Saisonal verfügt der Wert im kurzfristigen Zeitfenster über Rückenwind. Laut Daten von Seasonax konnte er in den vergangenen zehn Jahren neun Mal im Zeitraum vom 11. Juli bis zum 27. Juli Zugewinne verbuchen. Das saisonale Muster weist eine durchschnittliche Rendite von 4,38 Prozent (Median: +4,25%) auf. Kritisch für eine bullishe Sichtweise ist nun der Support des Tiefs bei 95,55 USD. Dessen nachhaltige Verletzung per Tagesschluss würde ein Anschlussverkaufssignal generieren und das übergeordnete Chartbild trüben. Potenzielle nächste Abwärtsziele lauten in diesem Fall 91,94-93,33 USD und 88,88/89,28 USD.