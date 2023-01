Diese Analyse wurde am 17.01.2023 um 14:21 Uhr erstellt.

Die Aktie der JinkoSolar Holding (WKN: A0Q87R) hatte nach einer dynamischen Rally im Oktober 2020 ein Rekordhoch bei 90,20 USD markiert. Seither bewegt sie sich in der langfristigen Betrachtung seitwärts oberhalb eines im Mai 2021 bei 28,45 USD verbuchten Korrekturtiefs. Mit Blick auf das mittelfristige Chartbild meldeten sich zuletzt die Bullen zu Wort und beförderten das Papier aus einer mehrmonatigen Range, über die Abwärtstrendlinie vom Hoch im Juli 2022 sowie über die 200-Tage-Linie auf ein 4-Monats-Hoch. Die sich hieraus ergebende bullishe Implikation bleibt bestehen, solange der aktuelle Support bei 53,40-56,32 USD nicht nachhaltig (Tagesschlusskursbasis) verletzt wird. Ein Tagesschluss oberhalb der derzeitigen Hürde bei 61,19/61,27 USD würde den jüngsten Ausbruch bestätigen und potenzielle Zielregionen bei 63,08/63,15 USD, 67,38/69,14 USD und 74,21/76,92 USD in den Fokus rücken. Unterhalb von 53,40 USD müsste hingegen ein weitergehender Pullback in Richtung 51,01 USD und eventuell 46,51-48,47 USD eingeplant werden. Darunter würden die Bären das Ruder übernehmen mit einem potenziellen Zielbereich bei 35,41-39,09 USD.