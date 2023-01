Diese Analyse wurde am 12.01.2023 um 14:42 Uhr erstellt.

Die NVIDIA-Aktie (WKN: 918422) hatte nach einer dynamischen Hausse im November 2021 ein Rekordhoch bei 346,70 USD markiert. Der anschließend etablierte Abwärtstrend ist intakt und ließ die Notierung bis auf im Oktober verzeichnete 108,13 USD einbrechen. Es folgte eine dynamische Rally bis auf ein 4-Monats-Hoch bei 187,90 USD. Der damit verbundene Anstieg über die primäre Abwärtstrendlinie und die fallende 200-Tage-Linie im Dezember erwies sich als kurzlebiger Fehlausbruch und somit als Bullenfalle. Eine Korrektur führte den Anteilsschein zurück auf das 61,8%-Fibonacci-Retracement der vorausgegangenen Rally. Dort konnte er sich stabilisieren und tendierte in den letzten Handelstagen wieder nordwärts. Ein bullishes Indiz entstünde nun mit einem Tagesschluss oberhalb der gestern erreichten Widerstandszone bei 160,00-169,16 USD. Im Erfolgsfall würde die langfristig kritische Hürde 187,90/192,74 USD erneut in den charttechnischen Fokus rücken. Deren nachhaltige Überwindung würde schließlich formationstechnisch eine große inverse Kopf-Schulter komplettieren und somit eine bullishe Trendwende konstituieren. Potenzielle nächste Mittelfrist-Ziele lauten im Erfolgsfall 206,50-210,79 USD, 218,61 USD und 228,00-237,20 USD. Unterstützt ist die Aktie aktuell bei 155,63-156,25 USD und 150,10-151,41 USD. Eine Verletzung der kritischen Supportzone bei 138,84-140,36 USD wäre nun unmittelbar bearish. In diesem Fall müsste perspektivisch ein erneuter Test des Oktober-Tiefs eingeplant werden.