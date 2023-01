Diese Analyse wurde am 05.01.2023 um 14:26 Uhr erstellt.

Die Aktie des US-Ölkonzerns Exxon Mobil (WKN: 852549) weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Zuletzt hatte sie am 8. November vergangenen Jahres ein Rekordhoch bei 114,66 USD erzielt. Nach einer mehrwöchigen Top-Bildung und anschließender Korrekturwelle bis 102,37 USD arbeitete sich der Anteilsschein wenig schwungvoll wieder bis auf 109,97 USD hinauf. Mit dem jüngsten Rücksetzer ausgehend vom genannten Widerstandsbereich steht aktuell die flache Aufwärtstrendlinie vom Dezember-Tief zur Disposition. Ein nachhaltiger Rutsch unter die Supportzone bei 104,10-104,76 USD würde ein Signal für eine weitere korrektive Abwärtswelle in Richtung 102,37 USD und eventuell 98,21/99,28 USD liefern. Deutlicher eintrüben würde sich das mittelfristige Chartbild unterhalb der weiteren potenziellen Auffangzone bei derzeit 95,65-96,75 USD, wo sich unter anderem die steigende 200-Tage-Linie und das 61,8%-Fibonacci-Retracement der letzten impulsiven Aufwärtswelle befindet. Mit Blick auf die Oberseite entstünde nun ein bullishes Signal mit einem Ausbruch über die kritische Barriere bei derzeit 109,25-110,71 USD per Tagesschluss. Im Erfolgsfall würden mögliche Ziele bei 112,03/112,07 USD, 113,06 USD, 114,66 USD, 116,60/118,00 USD und 119,36 USD aktiviert.