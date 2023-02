Die Aktie von Enphase Energy Inc. (WKN: A1JC82) weist einen intakten langfristigen Haussetrend auf. Der Markierung eines Rekordhochs bei 339,92 USD im vergangenen Dezember folgte eine ebenfalls intakte mittelfristige Korrekturphase. Zuletzt war die Dynamik auf der Unterseite klar rückläufig. Der Wert verzeichnete am Freitag ein 7-Monats-Tief bei 196,25 USD. Er testete dort ein bedeutsames Unterstützungscluster, welches aus einer fallenden mehrwöchigen Unterstützungslinie, der Kurslücke vom 18. Juli 2022 und dem 61,8%-Fibonacci-Retracement der letzten Haussewelle resultiert. Im gestrigen Handel konnte er sich hiervon ausgehend nach oben absetzen. Eine deutliche Ausdehnung der Erholung würde nun mit einem Tagesschluss oberhalb von 213,48 USD oder einem Intraday-Anstieg über 218,62 USD indiziert. Als potenzielle Erholungsziele fungieren die Bereiche 230,16/235,90 USD und 247,00-253,39 USD. Erst mit einem nachhaltigen Break über 260,98 USD entstünde ein erster prozyklischer Hinweis auf ein mögliches Ende der mittelfristigen Korrekturphase. Mit Blick auf die Unterseite würde ein signifikanter Tagesschluss unterhalb von 196,25 USD ein bearishes Anschlusssignal generieren. In diesem Fall entstünden Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 166,86-175,00 USD.