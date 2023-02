Die Aktie von Fiserv Inc. (WKN: 881793) hatte ausgehend vom im April 2022 bei 127,34 USD markierten Rekordhoch eine ausgeprägte Korrektur bis auf ein im Juni verzeichnetes 2-Jahres-Tief bei 87,03 USD vollzogen. Das Kursgeschehen oberhalb dieser Marke kann als langfristige Bodenbildung gewertet werden. In Reaktion auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen formte der Wert am 7. Februar nach der Ausbildung einer bullishen Kurslücke und begleitet von sehr hohem Handelsvolumen eine lange Tageskerze. Er überwand damit die kritische Widerstandszone bei 110-112 USD und komplettierte den genannten Boden. Im charttechnischen Fokus steht nun bereits die bedeutende Widerstandszone bei 117-120 USD. Deren nachhaltige Überwindung würde ein prozyklisches Anschlusskaufsignal generieren und perspektivisch den Weg frei machen in Richtung der historischen Bestmarke bei 127,34 USD. Eine mit Blick auf die aktuell überkaufte Situation in den markttechnischen Indikatoren plausible Konsolidierung oder Korrektur im kurzfristigen Zeitfenster könnte antizyklische Long-Chancen auf tieferem Niveau offerieren. Das übergeordnet bullishe Szenario bleibt intakt, solange die Supportzone bei 105,10-106,60 USD nicht verletzt wird. Darüber verfügt der Wert über eine potenzielle Auffangregion bei 110,02-112,30 USD.