Diese Analyse wurde am 07.02.2023 um 14:54 Uhr erstellt.

Der Nasdaq 100 haussierte bis auf am Donnerstag markiertes 6-Monats-Hoch bei 12.881 Punkten. Dort musste er der überhitzten Situation in den markttechnischen Indikatoren Tribut zollen und ging in den Konsolidierungsmodus über. Im gestrigen Handel schloss er die Aufwärtslücke vom Donnerstag und formte eine Doji-Kerze im Tageschart auf dieser Unterstützung.