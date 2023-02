Die Aktie von Zoom Video Communications (WKN: A2PGJ2) hatte ausgehend vom Tief im Jahr 2019 bei 60,97 USD einen dynamischen Aufwärtstrend etablieren können, der die Notierung des Corona-Profiteurs bis auf ein im Oktober 2020 bei 588,84 USD markiertes Rekordhoch katapultierte. Seither beherrschen die Bären das übergeordnete Kursgeschehen. Der Wert brach bis auf ein am 27. Dezember 2022 bei 63,55 USD verzeichnetes 3-Jahres-Tief ein. Dort startete ein Erholungstrend, der in den vergangenen Handelstagen deutlich an Dynamik gewann. Bis auf ein 3-Monats-Hoch bei 84,42 USD zog die Notierung an, bevor am Freitag Gewinnmitnahmen einsetzten. Die laufende Konsolidierung könnte sich mit Blick auf die kurzfristig überhitzte Situation in den markttechnischen Indikatoren ausdehnen. Nächste Unterstützungen liegen bei 77,41/78,50 USD und 74,92/75,24 USD. Darunter stellt der Bereich 71,23-73,07 USD eine kritische Supportzone dar. Solange sich der Anteilsschein per Tagesschluss behaupten kann, könnte sich das mittelfristige Chartbild in Richtung einer belastbaren Bodenbildung entwickeln. Voraussetzung hierfür ist eine Bestätigung in Gestalt einer nachhaltigen Überwindung der kritischen Widerstandszone bei derzeit 88,41/89,67 USD. Im Erfolgsfall würde zunächst ein Schließen der Kurslücke vom 23. August 2022 bei 96,48 USD auf die charttechnische Agenda rücken. Darüber wäre auf mittelfristige Sicht ein Vorstoß in Richtung 113,82-127,79 USD vorstellbar.