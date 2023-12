Die Apple-Aktie (WKN: 865985) bewegt sich ausgehend vom im Januar bei 124,17 USD verzeichneten 19-Monats-Tief in einem intakten Aufwärtstrend. Die fünfwellige Bewegung beförderte die Notierung bis zum 14. Dezember auf ein neues Allzeithoch bei 199,62 USD. Der damit verbundene Ausbruch über die alte Bestmarke vom 19. Juli (198,23 USD) erwies sich indes als nicht nachhaltig. Das Papier formte nach dem Abarbeiten wichtiger Fibonacci-Ziele eine bearishe Doji-Kerze und ging in den Konsolidierungsmodus über. Zuvor hatten negative Divergenzen in den momentumbasierten Indikatoren auf ein Nachlassen der Schwungkraft hingewiesen. Zur Generierung eines bullishen Anschlusssignals bedarf es nun eines Tagesschlusskurses oberhalb des Doji-Hochs bei 199,62 USD. Im Erfolgsfall könnte sich der Aufschwung in Richtung 205,39/207,09 USD, 210,32/210,67 USD und 218,35-219,40 USD fortsetzen. Unterhalb von 199,62 USD ist in der kurzen Frist eine zeitliche und preisliche Ausdehnung der laufenden Verschnaufpause zu favorisieren. Ein Rutsch unter den aktuellen Support bei 194,39 USD würde potenzielle Abwärtsziele und Unterstützungen bei derzeit 193,32 USD, 191,42/191,61 USD, 184,84-187,45 USD und 181,77-182,94 USD ins Spiel bringen. Zu einer Eintrübung der übergeordneten Ausgangslage käme es erst unterhalb der Zone 173,57-178,64 USD.