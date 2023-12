Nächste Unterstützungen:

16.651-16.670

16.557

16.419/16.438

Nächste Widerstände:

16.765

16.928/16.969

17.090

Im Rahmen des dynamischen Aufwärtstrends vom Oktober-Tief sieht sich der Index somit einer zentralen Hürde gegenüber. Die markttechnischen Indikatoren befinden sich dabei auf einem extrem überkauften Niveau. So notierte der RSI auf Tagesbasis bei 77 und 92 Prozent der Werte im Index befinden sich oberhalb ihrer 50-Tage-Linie. Die Wahrscheinlichkeit für eine Konsolidierung oder Korrektur steigt in dieser Gemengelage deutlich an. Entsprechend sollte die Stops bestehender Long-Positionen zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Gelänge ein signifikanter Ausbruch über 16.765 Punkte, könnte sich der laufende Aufschwung unmittelbar in Richtung der nächsten potenziellen Fibonacci-Ziele bei 16.928/16.969 Punkten und 17.090 Punkten ausdehnen. Ein erstes preisliches Warnsignal für die Bullen entstünde mit einem Stundenschluss unterhalb der nächsten Supportzone bei 16.651-16.670 Punkten. Bestätigt würde der Übergang in den Konsolidierungsmodus mit einem Rutsch unter das Reaktionstief bei 16.557 Punkten. In diesem Fall würde der Bereich 16.419/16.438 Punkte als potenzielle nächste Auffangregion fungieren.