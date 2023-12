Die Broadcom-Aktie (WKN: A2JG9Z) bewegt sich in allen Zeitebenen in einem Aufwärtstrend und verfügt dabei über deutliche relative Stärke. Seit Jahresbeginn konnte sie bereits um rund 84 Prozent zulegen. Zuletzt löste das Papier im November eine mehrmonatige Stauzone gen Norden auf. Nach einem zweiwöchigen Pullback an deren obere Begrenzung meldeten sich die Bullen eindrucksvoll zurück. Begleitet von sehr hohem Handelsvolumen schraubte sich der Kurs im gestrigen Handel dynamisch auf ein neues Allzeithoch bei 1.040 USD. In der kurzen Frist könnte sich der Wert an der damit erreichten Eindämmungslinie entlang der letzten beiden Mittelfrist-Hochs eine Verschnaufpause gönnen. Nächste potenzielle Auffangbereiche für den Fall eines Rücksetzers lassen sich bei 1.000/1.007 USD987 USD und 951-956 USD ausmachen. Ein Tagesschluss unterhalb der letztgenannten Zone würde das kurzfristige Chartbild eintrüben. Im mittelfristigen Zeitfenster bleiben die Bullen in einer starken Position, solange der Support bei 903 USD verteidigt werden kann. Als mögliche nächste Ziele auf der Oberseite fungieren die Bereiche 1.057/1.059 USD, 1.080 USD und 1.097 USD.