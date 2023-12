Die Aktie von Robinhood Markets (WKN: A3CVQC) hatte im Jahr 2021 kurz nach dem Börsengang ein Allzeithoch bei 85,00 USD markiert. Nachfolgend crashte sie bis auf ein im Juni 2022 bei 6,81 USD verbuchtes Allzeittief. Seither bewegt sich das Papier übergeordnet seitwärts unterhalb eines Erholungshochs bei 13,23 USD. Dieses Kursgeschehen kann als Versuch einer langfristigen Bodenbildung gewertet werden. Bestätigt würde die Machtübernahme durch die Bullen in diesem Zeitfenster mit einem nachhaltigen Anstieg über 13,23 USD per Wochenschluss. Im Erfolgsfall würden fortgesetzte Kursavancen in Richtung zunächst 13,86 USD und nachfolgend 16,44/16,49 USD winken. Potenzielle Langfristziele lauten dann 17,54/18,71 USD und 22,39-25,26 USD. Mit Blick auf das kurz- bis mittelfristige Chartbild initiierte der Anteilsschein ausgehend vom im November gesehenen Jahrestief bei 7,91 USD nach der Ausformung eines mehrwöchigen Doppelbodens eine impulsive und von hohem Volumen begleitete Rally, die die Notierung bis gestern auf ein 4-Monats-Hoch bei 11,65 USD katapultierte. Die Preiskurve überwand dabei alle relevanten gleitenden Durchschnittslinien. Die kurzfristig überkaufte Situation in den markttechnischen Indikatoren sowie die erreichte und sich bis 12,18 USD erstreckende Widerstandszone macht den Anteilsschein anfällig für eine Verschnaufpause. Mögliche Auffangbereiche für den Fall eines Rücksetzers liegen bei 10,64-10,73 USD, 9,83/10,12 USD und 8,65-9,14 USD. Darunter entstünden Abwärtsrisiken in Richtung 7,91 USD, 7,57 USD und 6,81 USD. Ein Break über 12,18 USD per Tagesschluss würde für einen zeitnahen Test der kritischen Hürde bei 13,23 USD sprechen.