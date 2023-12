Die C-Aktie der Google-Mutter Alphabet (WKN: A14Y6H) hatte unterhalb des im Februar 2022 bei 152,10 USD markierten Rekordhochs eine mehrmonatige Topbildung vollzogen und im April 2022 bestätigt. Nach dem Erreichen eines 2-Jahres-Tiefs bei 83,49 USD im November 2022 konnte sich der Wert stabilisieren und nachfolgend einen weiterhin intakten übergeordneten Aufwärtstrend initiieren. Zuletzt ging er unterhalb des im Oktober Verlaufshochs bei 142,38 USD in eine Korrekturphase über. Nach einer schwungvollen Rally vom Korrekturtief bei 121,46 USD vollzieht die Preiskurve aktuell einen tiefen Pullback, der nun auf Support trifft. Im gestrigen Handel formte der Anteilsschein eine bullishe Hammer-Kerze auf dieser Zone, die sich bis 127,74 USD erstreckt und unter anderem aus dem unteren Bollinger Band, dem 61,8%-Fibonacci-Retracement und der Aufwärtslücke vom 2. November resultiert. Kann sich der Kurs hier stabilisieren, bleiben die Chancen auf einen zeitnahen erneuten Vorstoß in Richtung Jahreshoch gewahrt. Ein Tagesschluss darunter würde hingegen auf einen anstehenden erneuten Test der übergeordnet kritischen Unterstützungszone bei derzeit 121,46/121,74 USD hinweisen, wo sich aktuell auch die steigende 200-Tage-Linie befindet. Mit Blick auf die Oberseite liegen nächste Hürden bei 132,15 USD, 133,02 USD und 134,64/135,48 USD. Ein Tagesschluss oberhalb der letztgenannten Zone würde ein erstes prozyklisches Indiz für einen erneuten Vorstoß in Richtung zunächst 141,10-142,38 USD liefern. Darüber lassen sich potenzielle Ziele im dann bestätigten Haussetrend bei 144,16 USD und 149,04-152,10 USD ausmachen. Die Saisonalität unterstützt eine mittelfristig bullishe Sichtweise. Laut Seasonax konnte die Aktie in den vergangenen zehn Jahren jedes Mal im Zeitraum vom 5. Dezember bis zum 2. Februar Zugewinne verbuchen. Im Durchschnitt betrugen diese 5,97 Prozent (Median: +5,97%).