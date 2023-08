Die Aktie von Airbnb Inc. (WKN: A2QG35) hatte im Februar 2021 ein Allzeithoch bei 219,94 USD markiert. Im Rahmen des anschließend etablierten Abwärtstrends verbuchte sie im Dezember 2022 ein Allzeittief bei 81,91 USD. Es folgte ein dynamischer Aufschwung bis auf 144,63 USD und eine Korrektur dieser Rally an das 61,8%-Retracement. Oberhalb des im Mai gesehenen Korrekturtiefs bei 103,55 USD übernahmen die Bullen erneut das Ruder. Sie beförderten den Anteilsschein bis auf Ende Juli notiertes Jahreshoch bei 154,95 USD. Seither läuft ein tiefer Pullback an das 61,8%-Retracement der jüngsten Impulswelle. Die Fibonacci-Marke bildet mit einer im Juni gesehenen Konsolidierung sowie der steigenden 100-Tage-Linie ein Supportcluster. Die am Freitag geformte bullishe Doji-Kerze auf dieser Unterstützungszone spricht für kurzfristige Erholungschancen in Richtung der Oberkante der Abwärtslücke vom Freitag bei 127,37 USD. Ein Tagesschluss darüber würde deutlichere Kursavancen in Richtung 130,83 USD und 135,14-135,65 USD ermöglichen. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über die letztgenannte Zone käme es zu einer nennenswerten Aufhellung des kurzfristigen Chartbildes. Mit Blick auf die Unterseite entstünde mit einem Tagesschluss unterhalb der aktuellen Supportzone 122,75-124,88 USD ein bearishes Anschlusssignal. In diesem Fall würde der Bereich 114,55-116,33 USD als mögliches Korrekturziel aktiviert. Solange diese Kursregion nicht nachhaltig verletzt wird, bleibt der übergeordnete Aufwärtstrend ungefährdet.