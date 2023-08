Nächste Unterstützungen:

15.072

14.974

14.866-14.925

Nächste Widerstände:

15.176

15.300

15.366-15.452

Die Bären bleiben in der kurzen bis mittleren Fristim Vorteil. Der Index verletzte das Gap vom 12. Juli sowie die 50-Tage-Linie per Tagesschluss und markierte ein 4-Wochen-Tief. Saisonalität und Zyklik sind derzeit Belastungsfaktoren. Daneben senden auch das Sentiment sowie die Marktbreite negative Signale. Ein nachhaltiger Rutsch unter den aktuellen Support bei 15.072 Punkten würde den mehrwöchigen Abwärtstrend bestätigen und nächste potenzielle Ziele bei 14.974 Punkten und 14.866-14.925 Punkten in den Blick rücken. Eine Ausdehnung des Abschwungs in Richtung 14.663-14.687 Punkte und 14.216-14.314 Punkte würde nicht überraschen. Nächste Barrieren auf der Oberseite befinden sich aktuell bei 15.176 Punkten und 15.300 Punkten. Erst mit einem nachhaltigen Anstieg über 15.366-15.452 Punkte per Stundenschluss würde sich das ganz kurzfristige Chartbild leicht aufhellen.