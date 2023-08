Die Aktie der Norwegian Cruise Line Holdings (WKN: A1KBL8) war im Rahmen des Corona-Crashs im März 2020 bis auf ein Allzeittief bei 7,03 USD eingebrochen. Der anschließende Erholungstrend beförderte das Papier der Kreuzfahrtgesellschaft bis auf ein im März 2021 gesehenes Hoch bei 34,49 USD. Danach übernahmen erneut die Bären das Ruder und führten den Kurs zurück bis auf ein im Juni 2022 verbuchtes Tief bei 10,31 USD. Das Kursgeschehen oberhalb dieser Marke kann als langfristige Bodenbildung gewertet werden. Der etablierte Aufwärtstrend erfuhr ab Frühjahr dieses Jahres eine Beschleunigung und die Aktie verfügt über relative und absolute Stärke im mittelfristigen Zeitfenster. Der Wert konnte sich signifikant über die steigende 200-Tage-Linie nach oben hin absetzen und zuletzt am 12. Juli ein 15-Monats-Hoch bei 22,75 USD markieren. Dort ging er in den Korrekturmodus über. Nach der Veröffentlichung der Quartalszahlen rutschte die Notierung im gestrigen Handel begleitet von hohem Volumen und unter Ausformung einer Abwärtslücke auf ein Mehrwochentief bei 18,38 USD. Per Tagesschluss (19,41 USD) konnte sie sich über die steigende 50-Tage-Linie erholen. Die erreichte Ziel- und Unterstützungszone 18,12-19,06 USD ist nun kurzfristig kritisch. Ein Tagesschluss darunter würde eine Ausdehnung der Abwärtskorrektur in Richtung 16,93-17,45 USD und eventuell 15,86-16,20 USD nahelegen. Zu einer Eintrübung auch des übergeordneten Chartbildes käme es erst unterhalb der letztgenannten Zone. Mit Blick auf die Oberseite müssen die Bullen den Anteilsschein per Tagesschluss über die aktuelle Hürde bei 19,78-20,30 USD befördern, um eine deutlichere Erholung in Richtung 21,25/21,47 USD zu initiieren. Ein prozyklisches Indiz für ein Ende der laufenden Korrekturphase entstünde erst oberhalb der Widerstandszone bei 22,04-22,75 USD mit dann möglichen nächsten Zielen bei 23,90 USD und 24,87-25,39 USD.