Die Aktie des Online-Reisevermittlers Booking Holdings (WKN: A2JEXP) schlug nach dem Erreichen eines Allzeithochs bei 2.716 USD im Februar 2022 den Weg gen Süden ein. Ausgehend vom im Oktober gesehenen Verlaufstief bei 1.617 USD orientierte er sich wieder aufwärts. Am 18. April dieses Jahres erreichte er schließlich wieder die historische Bestmarke und formte an diesem zentralen Widerstand sowie der Eindämmungslinie entlang der beiden letzten Mittelfrist-Hochs eine bearishe Doji-Kerze. In den vergangenen beiden Handelstagen orientierte sich der Wert hiervon ausgehend südwärts und schloss unterhalb der letzten Aufwärtslücke vom Dienstag. Die Widerstandszone 2.700-2.722 USD ist nun kritisch. Solange diese nicht zeitnah per Tagesschluss überwunden werden kann, ist eine ausgedehnte Konsolidierung oder Korrektur fest einzuplanen. Hierfür sprechen neben der genannten zentralen Barriere auch negative Divergenzen in den Momentumindikatoren sowie die sich abzeichnende Keilstruktur der vergangenen Wochen. Potenzielle nächste Auffangbereiche liegen bei aktuell 2.593/2.605 USD, 2.535-2.547 USD, 2.466 USD und 2.331-2.383 USD. Lediglich im Fall einer nachhaltigen Verletzung der letztgenannten Zone käme es zu einer signifikanten Eintrübung auch des mittelfristigen Chartbildes. Gelingt den Bullen ein nachhaltiger Ausbruch über 2.722 USD entstünde ein Anschlusskaufsignal in allen Zeitebenen. Der Aufwärtstrend könnte sich im Erfolgsfall unmittelbar fortsetzen in Richtung 3.015 USD.