Die Aktie des Medizintechnik-Konzerns Medtronic Inc. (WKN: A14M2J) hatte im September 2021 ein Rekordhoch bei 135,89 USD markiert. Der seither etablierte primäre Abwärtstrend ist intakt und drückte die Notierung bis auf ein im Dezember 2022 verzeichnetes 2-Jahres-Tief bei 75,77 USD. Das nachfolgende Kursgeschehen kann als Versuch einer bedeutenden Bodenbildung gewertet werden. Bestätigt würde eine solche bullishe Trendwende jedoch erst mit einem nachhaltigen Ausbruch über die horizontale Widerstandszone 87,85/88,74 USD. Im Erfolgsfall entstünde mittelfristiges Anschlusspotenzial in Richtung 92,37-92,47 USD, 95,32/95,60 USD und 98,38-101,39 USD. Im gestrigen Handel konnten die Bullen einen Etappensieg verbuchen, der für einen zeitnahen Vorstoß an die oben genannte Triggerzone spricht. Sie beförderten die Aktie mit einer langen Tageskerze und begleitet von hohem Volumen über die im Oktober 2021 verletzte 200-Tage-Linie auf ein 8-Wochen-Hoch. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Anteilsschein über nächsten Support bei 83,96 USD, 82,75 USD und 80,25-81,65 USD. Ein Tagesschluss unter der letztgenannten Zone würde das bullishe Szenario zerstören und unmittelbare Abwärtsrisiken in Richtung 77,30 USD und 75,77-76,22 USD mit sich bringen. Darunter würde der übergeordnete Abwärtstrend bestätigt mit nächstem Ziel 72,13/72,88 USD.