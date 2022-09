Die Aktie von Cadence Design Systems (WKN: 873567) weist einen intakten langfristigen Aufwärtstrend auf. Nach dem Markieren eines Rekordhochs bei 192,70 USD im vergangenen Dezember vollzog sie einen Rücksetzer bis auf 132,32 USD. Die darüber etablierte Stauzone konnte der Wert im Juli nach oben verlassen. Anschließend schraubte er sich bis auf eine neue historische Bestmarke bei 194,97 USD hinauf. Die damit verbundene leichte Überschreitung des Dezember-Hochs erwies sich jedoch als Bullenfalle. Dieser Fehlausbruch triggerte eine Korrekturphase, die weiterhin andauert. Zuletzt konnte sich die Notierung am erreichten mittelfristig bedeutsamen Supportcluster bestehend aus den gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 100 und 200 Tage sowie dem 61,8%-Fibonacci-Retracement stabilisieren und eine Erholung einleiten. Mit einem Break über die aktuelle Widerstandsregion 167,49/167,58 USD per Tagesschluss entstünde ein bullishes Anschlusssignal im kurzfristigen Zeitfenster. Im Erfolgsfall würden weitere Kursavancen in Richtung 172,06-173,58 USD und 175,97-177,48 USD möglich. Die nachhaltige Überwindung der letztgenannten Zone ist erforderlich zur Aufhellung auch der mittelfristigen Ausgangslage. Nächste Hürden lauten dann 181,28/182,64 USD und 185,40-187,30 USD. Unterstützt ist der Anteilsschein aktuell bei 159,12-163,04 USD. Die signifikante Verletzung dieser Zone per Tagesschluss würde nun ein bearishes Mittelfrist-Signal generieren. Nächste Auffangbereiche liegen in diesem Fall bei 147,40 USD und 139,73 USD. Langfristig kritisch ist der Support bei 132,32-139,73 USD zu werten.