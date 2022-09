Diese Analyse wurde am 26.09.2022 um 14:59 Uhr erstellt.

Der Dow Jones Industrial blieb in den vergangenen Handelstagen fest in der Hand der Bären. Am Freitag rutschte er schließlich unter das Juni-Tief (29.653) bis auf ein 2-Jahres-Tief bei 29.250 Punkten. Nach einer späten Erholung schloss er bei 29.590 Punkten und damit 20 Prozent unterhalb des Rekordhochs vom Januar.