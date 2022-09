Die Aktie der Kaffeehauskette Starbucks (WKN: 884437) war ausgehend vom Corona-Crash-Tief im März 2020 bei 50,02 USD dynamisch bis auf ein im Juli 2021 gesehenes Rekordhoch bei 126,32 USD angestiegen. Der dort gestartete primäre Abwärtstrend schickte den Anteilsschein zurück bis auf im Mai erreichte 68,39 USD. Seither konnte er einen mittelfristigen Erholungstrend etablieren, der im gestrigen Handel eine Bestätigung erfuhr. Beflügelt von der Anhebung der Prognosen übersprang der Wert die zuletzt deckelnde 200-Tage-Linie sowie das bisherige Verlaufshoch vom August. Begleitet von einem extrem hohen Handelsvolumen formte er eine lange bullishe Tageskerze und markierte ein 6-Monats-Hoch. Kurzfristig würde eine Verschnaufpause nicht überraschen. Nächste Ziele und Hürden bei 93,09 USD und 94,27-95,04 USD könnten hierfür den Ausgangspunkt bilden. Darüber würden mögliche Mittelfrist-Ziele bei 97,36-99,15 USD und 103,21-104,19 USD in den Fokus rücken. Erst mit einer nachhaltigen Überwindung der letztgenannten Zone würde sich auch das längerfristige Chartbild beginnen aufzuhellen. Mit Blick auf die Unterseite liegt nächster Support bei 88,74-89,93 USD und 86,07/86,58 USD. Ein Tagesschluss darunter würde ein Warnsignal an die Bullen senden. Eine deutlichere Abwärtskorrektur in Richtung 83,14/84,55 USD oder 79,95-81,67 USD wäre in diesem Fall einzuplanen. Darunter würden die Bären schließlich wieder das Ruder auch im mittelfristigen Zeitfenster übernehmen.