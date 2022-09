Die NVIDIA-Aktie (WKN: 918422) hatte nach einer dynamischen Hausse im vergangenen November ein Rekordhoch bei 346,70 USD markiert. Dort startete sie einen Abwärtstrend. Dieser hatte in den vergangenen Monaten etwas an Schwungkraft eingebüßt. Zuletzt scheiterte der Wert Mitte August an der Überwindung der deckelnden 100-Tage-Linie. Die von dieser Hürde ausgehende Abwärtswelle beschleunigte sich ab dem 26. August mit dem Bruch der zuvor stützenden 50-Tage-Linie. Mit dem gestrigen von hohem Volumen begleiteten Kursrutsch unter das bisherige Verlaufstief vom 1. Juli auf ein 17-Monats-Tief bei 132,70 USD wurde die Vorherrschaft der Bären bestätigt. Bis zum Handelsschluss konnte sich das Papier ausgehend vom Support des Konsolidierungstiefs vom Mai 2021 etwas erholen. Eine technische Gegenbewegung in Richtung 143,29 USD und eventuell 149,59 USD (Oberkante der gestrigen Abwärtslücke) würde nicht überraschen. Erst mit einem signifikanten Tagesschluss oberhalb der letztgenannten Marke entstünde deutlicheres Erholungspotenzial in Richtung 160/162 USD und möglicherweise 169/170 USD. Ein Rutsch unter 132,70 USD per Tagesschluss würde nun ein bearishes Anschlusssignal generieren. Aktive nächste Kursziele auf der Unterseite befinden sich bei 128,50-130,64 USD und 124,88/125,27 USD. Darunter (Tagesschlusskursbasis) wäre mit einer Ausdehnung des Abverkaufs in Richtung 113,75-116,28 USD zu rechnen.