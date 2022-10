Die Walmart-Aktie (WKN: 860853) hatte im April ein Rekordhoch bei 160,77 USD markiert. Der vorausgegangene Ausbruch über die Hürde der alten Bestmarke bei 153,66 USD erwies sich indes als nicht nachhaltig. Der Wert rutschte wieder signifikant unter dieses Kursniveau und leitete damit einen Abverkauf ein. Knapp oberhalb des aus dem Juni 2020 stammenden Supports bei 117,01 USD konnte er einen Boden ausbilden und einen Erholungstrend etablieren. Ausgehend vom Erholungshoch bei 142,72 USD ging der Anteilsschein im August im Dunstkreis der fallenden 200-Tage-Linie in eine deutlichere Korrekturphase über. Zuletzt meldeten sich die Bullen zurück und beförderten die Notierung über die korrektive Abwärtstrendlinie und schließlich im gestrigen Handel signifikant über die die 200-Tage-Linie und das Reaktionshoch vom September. Das kurz- bis mittelfristige Bild ermöglicht weitere Kursavancen in Richtung 142,07-142,72 USD, 144,15 USD und 146,46-146,73 USD. Darüber entstünde Anschlusspotenzial bis zunächst 150,50-153,66 USD. Mögliche Rücksetzer sollte nun idealerweise spätestens im Bereich 134,77-136,36 USD auf Kaufinteresse stoßen, um das kurzfristige Bild nicht zu trüben. Bearishe Signale entstünde mit einem Rutsch unter 132,00-133,78 USD per Tagesschluss sowie unterhalb von 128,07 USD. In diesem Fall wären mittelfristig erneute Abgaben in Richtung 117,01-119,89 USD einzuplanen.